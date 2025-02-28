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​Как сделать смартфон ребенка безопасным – советы по защите в интернете

Россиянам рассказали, как защитить ребенка в цифровом мире

​Как сделать смартфон ребенка безопасным – советы по защите в интернете
Фото: ru.freepik.com

Чтобы смартфон стал для ребенка не только удобным, но и безопасным инструментом, родителям стоит заранее позаботиться об установке полезных приложений. О том, какие цифровые инструменты помогут защитить детей, рассказала старший менеджер МегаФона по продуктам родительского контроля Валерия Глебова.

«В первую очередь будет полезно установить приложения родительского контроля. Мамы и папы могут использовать их для ограничения экранного времени, отслеживания местонахождения ребенка и контроля доступа к играм и приложениям. В некоторых приложениях доступна дополнительная функция отправки сигнала SOS родителю от ребенка. Кроме того, такие приложения учат ребенка разумно использовать гаджеты через отслеживание времени, проведенного в цифровой среде. Помимо этого, есть функция, которая позволяет родителям добавлять дополнительное время для использования приложений за хорошее поведение или выполнение заданий», − рассказала она.

Кроме того, эксперт советует установить безопасные мессенджеры и соцсети, где ребенок сможет общаться с родными. Для контроля активности в интернете подойдут специальные приложения, которые анализируют поведение ребенка в сети и предупреждают родителей о потенциальных угрозах.

Образовательные программы сделают обучение увлекательнее: они помогают детям развивать логику, учить языки и осваивать новые навыки через интерактивные задания. Однако даже наличие родительского контроля не гарантирует полную защиту от онлайн-угроз, отметила Валерия Глебова.

«Наличие приложений родительского контроля не означает, что смартфон ребенка защищен от внешних угроз - фишинга, вирусов и др. Особое внимание родителей стоит уделить детским играм (особенно бесплатным), где может быть установлен модуль, перенаправляющий на вредоносные ресурсы с полноэкранных баннеров, всплывающая реклама. Атака через детей − тренд мошенничества, который, к сожалению, набирает обороты. Поэтому установка антивирусов также необходима. Они могут автоматически сканировать устройства раз в день», − указала специалист.

По ее словам, также важно настроить семейный доступ в Apple ID или Google Аккаунте, чтобы ребенок не мог совершать покупки без разрешения. Родителям следует регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в сети и учить их защищать персональные данные.

Найти подходящие приложения можно в магазинах Google Play и App Store по запросу «родительский контроль».


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Сегодня в 14:19, просмотров: 78, комментариев: 0
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