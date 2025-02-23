Интеллектуальная транспортная система повысила эффективность движения в Тюменской агломерации

Пропускная способность на перекрестках региональных дорог Тюменской области увеличилась на 30 процентов благодаря внедрению «умных» светофоров в рамках Интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Статистику озвучили в Главном управлении строительства региона.

Система установлена на девяти перекрестках. В то время как в Тюмени ИТС используется около десяти лет, на региональных дорогах «умные» светофоры начали появляться три года назад.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменской агломерации были установлены девять светофоров и 36 камер видеонаблюдения. ИТС в автоматическом режиме следит за дорожной обстановкой и регулирует интенсивность автомобильного потока.

Установленные видеокамеры передают информацию о транспортных потоках, и система автоматически увеличивает длительность зеленой фазы на тех участках, где загруженность больше. ИТС также определяет категорию транспорта и передает информацию в Управление автомобильных дорог.

Кроме того, система ИТС позволяет определять изменения в качестве дорожной разметки и следит за своевременной уборкой снега.

Внедрение «умных» светофоров в Тюменской агломерации продолжится в рамках преемника национального проекта «Инфраструктура для жизни».