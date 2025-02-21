16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,5103   EUR  92,4831  

Новости

Больше новостей
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?
Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?
Комментировать
0
Больше опросов

​Парад планет: семь небесных тел выстроились в одну линию над Россией

Россияне могли увидеть парад планет сегодня ночью

​Парад планет: семь небесных тел выстроились в одну линию над Россией
Фото: ru.freepik.com

Над Россией выстроился парад планет − Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн и Меркурий выстроились в одну линию. Редкое астрономическое явление можно увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщало издание ScienceAlert.

Астрономы советуют выехать за пределы города для лучшего обзора, чтобы избежать светового загрязнения. Тем не менее, для более детального наблюдения рекомендуется использовать телескоп или бинокль. Без специальной техники планеты будут видны лишь как несколько точек на ночном небе, что, по мнению ученых, вряд ли оправдает поездку за город, если астрономия вас не интересует.

Ранее астроном из Барнаула смог сфотографировать парад планет.

Видео парада планет опубликовали в нашем телеграм-канале.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:03, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 1326
  2. ​SUBWAY снова в России: сеть начала выдавать франшизы бизнесменам 659
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 640
  4. ​Кому теперь не грозит СИЗО? Депутаты Госдумы пересмотрели основания для ареста 600
  5. Apple анонсировала iPhone 16e – новый бюджетник без кнопки «Домой» и одной камерой 552
  6. Злой двойник: мошенники создали фейковый аккаунт Максима Слепова 495
  7. ​Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение» 351
  8. ​Девять новых автобусных маршрутов появятся в Нижневартовске 178
  9. ​Огнеборцы спасли людей и черепашек в ХМАО 177
  10. ​Большое собрание о резко подорожавшей электроэнергии в Югре завершилось: постановление о сезонных коэффициентах ждет подпись 143
  1. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3076
  2. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 2911
  3. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 2408
  4. ​«Я сам могу на автомойку»: сургутский депутат Евгений Барсов ответил на критику после своего совета пенсионерам 1872
  5. ​Электроэнергия стала роскошью? Жители Югры требуют пересмотреть тарифы 1607
  6. ​В Сургуте загорелась квартира в многоэтажке на Крылова, 30 1475
  7. Сургутянам нужно не право выбирать директора СМДТ, а понимание — как это учреждение усилит городской культурный ландшафт 1453
  8. ​Кардиологи Сургута больше месяца боролись за жизнь пациентки, сердце которой остановилось из-за коронавируса 1423
  9. ​В ХМАО задержан бывший первый замгубернатора Алексей Шипилов 1405
  10. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 1335
  1. Прекратите кормить мошенников! 6074
  2. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5566
  3. ​Шиш вам, детки, а не бургер 4920
  4. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3395
  5. «Газпром» заявил о необходимости повышения цен на газ 3323
  6. ​Налоговые изменения, вычеты и декларации: главные вопросы 3269
  7. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3233
  8. ​Погода меняется – правила тоже: в Сургуте пересмотрят систему актировок 3148
  9. ​Белые буквы на кирпичной стене 3121
  10. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3113

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика