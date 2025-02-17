В России разрешили посадку на поезд по биометрическим данным

Правительство РФ разрешило россиянам посадку на поезд по биометрическим данным. Однако необходимо, чтобы у железнодорожного перевозчика была такая техническая возможность, сообщили в аппарате вице-премьера руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко корреспонденту ТАСС.

«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено», ‒ указали в сообщении.

Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году, а сами граждане РФ смогут воспользоваться услугой после завершения всех этапов технологических испытаний.

По словам Дмитрия Григоренко, биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но полностью не заменит их.