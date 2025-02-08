Более 50% читателей siapress.ru высказались против отмены концертов Лолиты Милявской

Концерты Лолиты Милявской стали отменять в некоторых городах России из-за общественников, которые считают, что певица занимается шабашем.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей чтобы узнать, действительно ли нужно запрещать концерты Лолиты Милявской. В опросе приняли участие 171 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (53,8%) не поддерживают идею запрета концертов Лолиты Милявской, выступая за свободу творчества и самовыражения. Однако значительная часть опрошенных (41,5%) высказалась за запрет, разделяя обеспокоенность по поводу содержания ее выступлений и их возможного негативного влияния на публику. Остальные 4,7% затруднились с ответом.

Также, большинство читателей siapress.ru ответили «Нет» и в опросе в телеграм-канале.

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