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​В России произошел масштабный сбой в работе операторов связи

Россияне жалуются на сбой в работе оператора связи и интернета

​В России произошел масштабный сбой в работе операторов связи
Фото: скрин сайта DownDetector

Сегодня, 31 января, в России произошел масштабный сбой в работе операторов связи. Большинство пользователей жалуются на Ростелеком: у жителей Чувашской Республики, Нижегородской, Мурманской и Ульяновской областей отсутствует домашний интернет и телевидение, сообщает 86.ru.

Возможной причиной произошедшего может стать сбой на инфраструктуре Ростелекома, указал Роскомнадзор в разговоре с РИА Новости.

«С 10:45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО «Ростелеком». По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи», – говорится в сообщении.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 252, комментариев: 0
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