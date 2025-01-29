В АО «Транснефть – Сибирь» подвели итоги мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования, реализованных в 2024 году.

Специалисты выполнили 84 тыс. исследований проб воздуха, почвы и воды. Из них силами эколого-аналитических лабораторий компании исследовано 70 тыс. проб. По результатам превышения установленных нормативов не фиксировалось. В семь лабораторий поставлено новое современное оборудование для проведения исследований, в том числе анализаторы жидкости, термореакторы. Все восемь эколого-аналитических лабораторий предприятия у обеспечены расходными материалами.

На ЛПДС «Березовое» Урайского УМН и на ЛПДС «Каркатеевы» Нефтеюганского УМН построены и введены в эксплуатацию станции биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 15 и, соответственно, 20 куб. м в сутки для очистки стоков бытовых помещений административных корпусов и производственных зданий. Также на ЛПДС «Каркатеевы» запущены в работу новые очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод производительностью 460 куб. м в сутки для очистки стоков, отводимых с территории промышленного объекта. Новые очистные сооружения позволяют очищать хозяйственно-бытовые и промышленно-дождевые сточные воды до качества, соответствующего предельно допустимой концентрации веществ в водоемах рыбохозяйственного назначения. Блочно-модульные конструкции зданий очистных сооружений полной заводской готовности разработаны на Тюменском ремонтно-механическом заводе АО «Транснефть – Сибирь», который с 2013 года реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений от проектирования и промышленного инжиниринга до изготовления и сервисного сопровождения.

Финансирование мероприятий в области охраны окружающей среды предприятия в минувшем году составило около 1,3 млрд рублей.

С целью повышения квалификации 437 работников прошли обучение в области природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности.

Для восполнения водных биоресурсов в 2024 году на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО в реки Обь-Ирышского бассейна выпущено 24,7 млн мальков ценной рыбы (сибирский осетр, муксун, нельма). Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть», на их реализацию компания выделила 421 млн рублей.

При реализации проектов, связанных с заменой участков линейной части магистральных нефтепроводов в рамках программы технического перевооружения и реконструкции, в 2024 году на территории Свердловской и Тюменской областей, в ХМАО-Югре на площади более 214 гектаров высажено свыше 414 тыс. сеянцев сосны обыкновенной и 117 тыс. сеянцев ели сибирской. На мероприятия по лесовосстановлению предприятие направило более 55 млн рублей.

Кроме того, волонтеры предприятия в течение года принимали участие в экологических конкурсах и акциях. В том числе в рамках природоохранных акций «Сохраним лес» работники АО «Транснефть – Сибирь» высадили около 2 тыс. сеянцев сосны. В ходе экологических субботников «Экозабег. Чисто побегать», «Чистый лес» силами работников Тобольского, Урайского, Сургутского, Нижневартовского УМН собрано и утилизировано более 6 тонн мусора.