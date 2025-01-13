США объявили санкции против российского нефтяного сектора

США ввели самый жесткий за последние годы пакет санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса. В список попали крупнейшие компании − «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также действующие российские СПГ-проекты: «Портовая СПГ» «Газпрома» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа. В нем также оказался генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Теперь любые лица, вступающие в взаимодействие с российским энергетическим сектором, могут оказаться под санкциями США, добавляет «Коммерсантъ».

Между тем, в последние месяцы на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» приходилось около 20% российского нефтяного экспорта. В месяц «Сургутнефтегаз» отгружал до 2,2 млн тонн нефти, а «Газпром нефть» − до 1,8 млн тонн. По новым правилам, все операции с этими компаниями должны быть завершены до 27 февраля.

Последние два года компания «готовилась к различным негативным санкционным сценариям», отметили в пресс-службе «Газпром нефти» РБК. С 2022 года компания уже находится под односторонними иностранными санкциями.