Чизбургер во «Вкусно – и точка» подорожал с 59 до 104 рублей

В 2025 году чизбургер в российской сети ресторанов «Вкусно – и точка» подорожал почти в два раза. Если раньше его стоимость составляла 59 рублей, то сейчас она варьируется от 73 до 104 рублей.

Отметим, что само предприятие «Вкусно – и точка» предупредило клиентов о техническом сбое.

«В настоящий момент наблюдается технический сбой с отображением цен на сайте и в мобильном приложении. Корректные цены можно узнать, выбрав для заказа конкретные предприятия в мобильном приложении «Вкусно – и точка», на нашем сайте или непосредственно в предприятии. Приносим извинения за возможные неудобства», – указали на сайте.

Кстати, в Сургуте цена чизбургера от «Вкусно – и точка» составляет от 94 рублей.