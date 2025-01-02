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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря 2024 в 14:55
    1586 0
  • Сургутяне выбрали лучшие и худшие УК по качеству уборки снега

    Сургутяне выбрали лучшие и худшие УК по качеству уборки снега

    Сегодня в 16:30
    47 0
  • В пятиэтажке на 50 лет ВЛКСМ в Сургуте вспыхнул пожар

    В пятиэтажке на 50 лет ВЛКСМ в Сургуте вспыхнул пожар

    Сегодня в 15:40
    207 0 
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Куда сходить в Сургуте на новогодние праздники? // АФИША

Афиша новогодних мероприятий в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на новогодние праздники? // АФИША
Фото: surgutteatr.ru

3, 4, 5 января

Игровая программа «Новогодние покатушки»

Место проведения: проспект Набережный. Время: 13:00

В городском парке Сургута в новогодние каникулы для детей всех возрастов будет игровая программа «Новогодние покатушки». Юных посетителей ждут подвижные игры, песенные конкурсы, эстафеты на тюбингах и ледянках, метание снежками по мишеням, а также самая веселая новогодняя полоса препятствий со сказочными героями.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+

3 января

Постновогодний тост или «выжившие»

Место проведения: дворец искусств «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 17:00

Сургутян приглашают на уникальную интеллектуальную игру «Постновогодний тост или «выжившие». Это не просто викторина – это настоящее приключение, полное азарта и веселья! Горожан ждет восемь увлекательных раундов с заданиями на новогоднюю тематику, зимы и зимних забав. В мероприятии предусмотрен интерактивный формат, где задания постоянно меняются, что добавляет игре динамики и интереса.

Телефон для регистрации: 414-313. Цена билета: 600 рублей. 18+

3, 6 января

Новогодняя вечеринка «Неклассическая дискотека»

Место проведения: проспект Набережный, 56. Время: 15:00, 17:00 и 19:00

Приготовьтесь к уникальному событию года, где старые традиции встречаются с новыми трендами! Это не просто дискотека – это настоящая битва форматов, где каждый сможет найти что-то для себя. Юных сургутян ждет яркое шоу и встреча с персонажами, которые подарят незабываемые эмоции. Игры, флешмобы и необычные челленджи – только для самых смелых!

Телефоны для заявок: 60-58-60, 28-65-65. Цена билета: 1 200 рублей. 9+

4 января

Спектакль «Вперед, в 90-е!»

Место проведения: г. Сургут, ул. Энгельса, 18. Время: 19:00

Молодой начинающий музыкант Сергей живет «не в своем времени» – он бредит 90-ми, считая их символом свободы и больших возможностей. Неосторожно загадав желание на собственном дне рождения, он из 2024 года перемещается в 1997. Водоворот событий лихих 90-х захватывает Сергея и готовит ему ряд испытаний, одно из главных в этом ряду – любовь. Получится ли у молодого парня преодолеть все испытания и не потерять себя? И важно ли время, в которое ты родился, чтобы быть счастливым? История разворачивается на фоне мировых песенных и танцевальных хитов последнего десятилетия 20-века.

Телефон для бронирования билетов: 53-03-17. Цена билета: 400-900 рублей. 12+

5 января

Вечеринка «Продолжаем отмечать»

Место проведения: дворец искусств «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 17:00

Когда длинные новогодние выходные утомили, душа хочет петь, а ноги сами рвутся в пляс – время бронировать места на вечеринку в Арт-кафе. Жителей Сургута ждет развлекательная программа, яркие ведущие, танцы под хорошую музыку, драйвовая атмосфера и новогодний вайб.

Телефон для справок: 414-515. Цена билета: 600-800 рублей. 18+

3, 4, 5 января

Новогоднее представление «Сказочный бал»

Место проведения: дворец искусств «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 10:00, 12:30 и 15:00

В резиденции Дедушки Мороза, в честь весёлого зимнего праздника соберутся сказочные гости - Царь Горох, Василиса Премудрая, стойкий оловянный солдатик и другие, чтобы подарить малышам много чудесных сюрпризов и волшебства. Юных посетителей ждет увлекательное знакомство с персонажами, добрая история, игры, загадки, праздничный хоровод и новогодняя дискотека.

Телефон для справок: 414-515. Цена билета: 1150 рублей. 3+

6 января

«Новогодний иллюзион» с показом спектакля «Вечно эта 345-я»

Место проведения: ул. Энгельса, 18. Время: 12:00, 16:00.

«Новогодний иллюзион» – это волшебное мероприятие, которое наполнено радостью, весельем и настоящими чудесами. В центре внимания – неповторимое цирковое представление с потрясающими номерами артистов. Иллюзионисты устроят показ захватывающих фокусов, которые вызовут удивление и восторг у зрителей. А появление на арене, озаренной яркими огнями, Деда Мороза и Снегурочки обязательно сорвет шквал аплодисментов. Сегодня они тоже звезды циркового представления! Каждый их номер будет пропитан таинственностью и магией, окутывая зрителей атмосферой волшебства. В этом удивительном мире цирка смешаются любовь к искусству и вера в новогодние чудеса.

Рекомендовано для зрителей от 4 лет.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 600 рублей. 0+


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Сегодня в 16:19, просмотров: 67, комментариев: 0
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