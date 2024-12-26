Эксперты допускают введение административной ответственности за использование VPN

IT-эксперты предполагают, что в России могут появиться штрафы за использование VPN-сервисов. Об этом пишет Hi-Tech Mail со ссылкой на анонимный источник.

Использование средств обхода блокировок могут приравнять к административному правонарушению. Механизм наказания будет напоминать систему штрафов за нарушение ПДД.

«Операторы способны видеть, что конкретный пользователь включил VPN, передавать эти данные в РКН и соответствующие ведомства. После сбора информации пользователю прилетит штраф, например, на Госуслуги, как сейчас работает с налогами и штрафами за превышение скорости на дороге. Скорее, такие штрафы будут небольшими, но регулярными. Можно считать это платой за доступ в зарубежный интернет», – заявил специалист.

Основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин заявил, что Роскомнадзор имеет технические возможности для отслеживания использования VPN-сервисов. Однако, по его словам, внедрение таких систем требует значительных ресурсов.