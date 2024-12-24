В Генпрокуратуре России указали на незаконность многоженства

Генпрокуратура России обратилась к Духовному управлению мусульман (ДУМ) РФ с требованием отменить предписание, разрешающее многоженство. Об этом сообщают в РИА Новости.

«Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России» противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Учитывая изложенное, председателю Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации внесено представление об устранении нарушения закона», – передают в источнике.

В Генпрокуратуре напомнили, что согласно Семейному кодексу РФ, заключение нового брака невозможно, если один из супругов уже состоит в другом браке.

Отметим, что после вмешательства Генпрокуратуры Духовное управление мусульман отменило решение, разрешающее многоженство. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем телеграм-канале.