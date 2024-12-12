Компания Metro заявила о возможной утечке базы данных клиентов

Российская компания Metro получила информацию об утечке персональных данных своих клиентов. Сейчас она проводит проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

«Metro получила информацию о доступности части базы персональных данных в Telegram. Компания Metro уделяет первостепенное внимание безопасности клиентов и транзакций, и строго соблюдает законодательство. Проводится строгая проверка информации и контура безопасности в соответствии с требованиями законодательства, направлены необходимые уведомления. Приняты дополнительные меры для подтверждения безопасности клиентских транзакций», ‒ указали в сообщении.

Компания установила, что во внешние источники попала версия части базы от апреля 2024 года. Стали доступны фамилия, имя, электронный адрес, номер телефона и дата активации карты клиента. Между тем пароли, кэш и платежные данные клиентов отсутствуют в базе данных.

Metro инициировала дополнительные проверки текущих поставщиков услуг, а также привлекла партнеров, которые оказывают поддержку компании в области безопасности информационных систем.