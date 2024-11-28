Стоимость бытовой техники взлетит в России в 2025 году

Российские и иностранные производители бытовой техники объявили о повышении цен на свою продукцию. С января 2025 года стоимость техники может вырасти в среднем на 10-15%. Причины – рост курсов валют, увеличение логистических и производственных затрат, а также высокая ключевая ставка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, которые производители направили ритейлерам.

Так, французская компания «Группа «СЕБ-Восток» (бренды Tefal, Rowenta, Krups и др.) рассказала о повышении цен с января 2025 года в среднем на 10% в середине ноября. Она также объясняет это ростом стоимости комплектующих, логистики и оборотного капитала.

Турецкая компания IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) уведомила о росте цен с декабря 2024 года, однако точный процент не раскрыла, передает издание.

Российские компании не остаются в стороне. Kuppersberg с декабря повысит цены на 10%. «Последние два месяца мы старались сдерживать рост, однако текущие условия больше не позволяют этого делать», – рассказал гендиректор компании Дмитрий Шашкин.

Бренд Vard (бывший Electrolux) намерен поднять цены в два этапа: в декабре 2024 года и январе 2025 года.

По информации «Марвел-Дистрибуции», за первые девять месяцев 2024 года средняя цена стиральных машин выросла на 4% до 31 тысячи рублей, холодильников – на 6% до 39 тысяч рублей, посудомоечных машин – на 6% до 34 тысяч рублей. Однако эксперты прогнозируют, что в 2025 году рост может превысить 20%.