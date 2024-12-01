Тюменская область заняла третье место в стране по важному показателю

Тюменская область занимает третье место среди регионов Российской Федерации по уровню достижения показателей реализации национальных проектов. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в соцсети.

В ноябре 2024 года средний уровень достижения показателей по всем направлениям в Тюменской области составил 99,97 процента. Как отметил губернатор, самые высокие значения по уровню финансирования достигнуты по нацпроектам «Образование», «Здравоохранение», «Производительность труда», «Цифровая экономика РФ».

В декабре реализация национальных проектов будет продолжена – в регионе запланировано завершение строительства или капитального ремонта ряда социальных объектов. В том числе будут сданы такие учреждения, как средняя школа в микрорайоне Мелиораторов и детская художественная школа им. А.П. Митинского в Тюмени, а также дом-интернат в Ялуторовске и клуб в деревне Загваздина Тобольского района.

«Главная цель национальных проектов, которые инициировал президент России Владимир Путин, – улучшить жизнь людей. Задача регионального правительства – выполнить все задуманное в полном объеме и в запланированные сроки. Держу эту работу на постоянном личном контроле», – подчеркнул губернатор.