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​Тюменские ученые работают над биопрепаратами для онкобольных

В Тюменской области разрабатывают лекарство для онкобольных

​Тюменские ученые работают над биопрепаратами для онкобольных
vk.com/mytyumen72

В Тюменском медицинском университете открылась лаборатория метаболической и клеточной инженерии. Она станет площадкой для проведения научных исследований в области биотехнологий. Об этом сообщает департамент образования Тюменской области.

Ученые лаборатории работают над созданием препаратов с использованием культур клеток растений и млекопитающих, которые станут основой разработки лекарств для онкобольных и пациентов с редкими заболеваниями. Такие лекарства будут лучше усваиваться в организме и обладать сниженным риском побочных эффектов.

«В рамках этого проекта уже есть наработки, мы провели часть исследований и получили белок. Продукт, который мы получаем, не имеет аналогов. Это биологически полноценный белок, который позволяет восполнить дефицит аминокислот у онкологических пациентов», – сообщил заведующий лабораторией Даниэль Бояринцев.

Ректор ТМУ Иван Петров рассказал о планах развития биотехнологий: «Эта лаборатория – часть нашего проекта, который связан с развитием биотехнологий не только в университете, но и в Тюменской области. Это первый шаг к тому, что мы планируем делать совместно с нашими партнерами из других вузов в Межуниверситетском в кампусе».

Дальнейшие исследования по созданию инновационных лекарственных форм планируется проводить в Тюменском межуниверситетском кампусе в лаборатории фармацевтического скрининга, где разработки выйдут на следующий технологический уровень – этап создания продукта и выведения его на рынок.


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Сегодня в 19:41, просмотров: 119, комментариев: 0
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