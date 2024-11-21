В тюменский медико-фармацевтический кластер войдут семь производственных компаний

В Тюменской области формируют медико-фармацевтический кластер. В него могут войти семь производственных компаний, 6 вузов и колледжей и 39 фармацевтических предприятий из разных регионов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Главная стратегическая задача медико-фармацевтического кластера – сформировать кооперационные сети между медицинскими, фармацевтическими компаниями, профильными образовательными учреждениями и исследовательскими организациями. Об этом на форуме «Превентивные и персонифицированные технологии в здравоохранении» рассказал генеральный директор Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра Денис Неустроев.

«Сегодня мы имеем существенные заделы для формирования медико-фармацевтического кластера Тюменской области. Регион стабильно находится на лидирующих позициях по реализации национального проекта "Здравоохранение", воплощает собственные программы, совершенствует инфраструктуру. На федеральном уровне мы участвуем в формировании стандартизации межрегиональных успешных практик при участии бизнеса», – отметил спикер.

При формировании кластера координировать научно-исследовательский и кадровый трек будет профильный Тюменский медицинский университет. На базе медуниверситета планируется запуск передовой инженерной школы по подготовке специалистов. Также при содействии правительства Тюменской области в строящемся межвузовском кампусе в рамках проекта «Университеты» планируется открытие GMP-центра надлежащей производственной практики, такого как БиоТехФарма, сообщил Денис Неустроев.