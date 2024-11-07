В Тюменской области снижается аварийность на дорогах

Развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Тюменской области значительно снижает аварийность на дорогах. Эту закономерность отметили участники заседания проектной группы по безопасности дорожного движения, которое провел заместитель губернатора Сергей Шустов.

Специалисты рассмотрели вопросы безопасности на тюменских дорогах в период межсезонья и предстоящий зимний период. На заседании было принято решение о снижении скорости на опасных участках федеральных трасс в период сильных снегопадов и при гололедах.

Работники Госавтоинспекции привели данные подтверждающие, что комплексы фотовидеофиксации значительно влияют на статистику аварий: «Согласно проведенному анализу аварийности в местах применения комплексов за период с 1 сентября по 27 октября 2024 года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года достигнуто снижение: по количеству ДТП с 24 до 10 (-58,3%), по погибшим с 9 до 1 (-88,9%), по раненым с 46 до 13 (-71,7%)».

В Госавтоинспекции разработали онлайн карту, на которой совмещены места совершения ДТП и размещения камер на федеральных дорогах. Карта поможет добиться снижения аварийности, благодаря тому, что камеры на автодорогах будут перемещаться на более опасные участки.