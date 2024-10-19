Эксперты прогнозируют рост ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ

Экономисты прогнозируют, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ, которое состоится 25 октября, ключевая ставка увеличится на 1-2 процентных пункта – до 21%. Об этом рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов в интервью Циан.Журналу.

«Это весьма реалистичный сценарий, при этом нет уверенности, что на рынке первичного жилья и другой недвижимости будут какие-то значительные изменения. Уже сейчас ставки по ипотечным программам без государственной поддержки находятся на уровне 25%, и это, пожалуй, самый высокий показатель за многие годы. По такой ставке вряд ли кто-то будет брать ипотечный кредит», – подчеркнул специалист.

По его словам, большинство россиян готовы брать ипотеку только при ставке до 13%, что является психологическим пределом.

Генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов, согласился, что предпосылок для снижения инфляции в ближайшее время нет.

«К тому же мы видим, что банки заблаговременно повысили ставки по депозитам. В сторону ставок по рыночной ипотеке вообще смотреть не хочется. Эти параметры говорят о том, что ключевая ставка, скорее всего, будет повышена. Но реального влияния на рынок недвижимости повышение на 1-2 п.п. не окажет», – добавил спикер.

Ранее Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%