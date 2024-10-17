В Тюменской области работает стажировочная площадка для специалистов, работающих с семьями

Стажировочная площадка для специалистов, работающих с семьями, которые столкнулись с проблемами алко- и наркозависимости начала работу в Тюменской области. Для обмена опытом в этой сфере в регион приедут специалисты из разных субъектов Российской Федерации. Первые мероприятия пройдут 16-18 октября и 23-25 октября на базе ГАУ «Областной центр профилактики и реабилитации», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Представители 14 пилотных регионов проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет» принимают участие в форуме для профессионалов по реабилитации зависимых людей. Они передают накопленный опыт специалистам регионов, которые намерены перенять его.

На площадке представляют межведомственный подход к организации работы по всем ключевым направлениям работы с семьей – начиная от выявления проблемы и заканчивая комплексными программами долгосрочного постреабилитационного сопровождения. Пилотный проект реализуется в рамках стратегической программы «Дети в семье».

На втором мероприятии специалисты изучат опыт реализации уникальных программ Тюменской области. На базе Областного центра профилактики и реабилитации реализуются проекты «Феникс» и «Ступени». Они предназначены для взрослого населения и для подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ. В настоящее время реабилитацию в рамках этих проектов проходят жители разных регионов России.