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​Найден враг экономики России

Одинокие россияне могут поставить под угрозу экономику страны

​Найден враг экономики России
Фото: freepik.com

Стремительный рост одиноких людей в России может вызвать серьезную экономическую проблему. Информация об этом следует из научного доклада Центробанка.

Дело в том, что холостяки менее склонны к сбережениям и чаще других совершают импульсивные покупки. С 2010 года доля одиноких людей в России выросла почти в два раза: тогда показатель составлял 25,7% от взрослого населения в городах, а к 2021 году значение достигло 41,8%.

«Исследования, основанные на данных опросов в других странах, показывают, что возглавляемые женщинами домохозяйства с меньшей вероятностью формируют сбережения и их накопления обычно меньше, чем в домохозяйствах, возглавляемых мужчинами. Эти наблюдения объясняются исследователями по-разному», ‒ говорится в докладе.

Некоторые эксперты считают, что эта тенденция связана с экономическими факторами, поскольку женщины, как правило, зарабатывают меньше мужчин, из-за этого у них не такие большие возможности для формирования накоплений.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 168, комментариев: 0
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