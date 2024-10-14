Тюменская область принимает соотечественников из-за рубежа

Благодаря программе переселения соотечественников в Тюменскую область переезжают высококвалифицированные специалисты. В 2024 году в регион прибыло 83 соотечественника с членами семей, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Среди них врачи, учителя, инженеры и специалисты сельского хозяйства и представители других востребованных профессий. Большинство новых жителей области выбирают для проживания Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Заводоуковский городской округ.

Программа, направленная на привлечение квалифицированных специалистов из-за рубежа, стартовала в Тюменской области в 2013 году. Более 3 000 человек вместе с членами своих семей прибыли в регион за это время. В программе принимают участие жители Таджикистана, Эстонии, Германии, Армении и Киргизии, основная масса соотечественников приезжает из Казахстана.

По статистике 32,3% участников программы имеют высшее образование, 54,7% – среднее профессиональное. Это способствует успешной интеграции переселенцев в трудовой процесс Тюменской области. Приехавшие соотечественники не только приносят в регион свои знания и опыт, но и занимают длительное время не замещенные свободные рабочие места, отмечают в департаменте труда и занятости населения.