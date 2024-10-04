Российский лидер одобрил «Разговоры о важном» в дошкольных учреждениях

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о проведении «Разговоров о важном» в детских садах. По его мнению, базовые ценности страны можно доводить и до самых маленьких граждан. Однако, нужно делать это аккуратно и доступно, сообщил он на встрече лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Видеотрансляция события опубликована на сайте администрации президента России.

«Разговоры о важном» ‒ это серьезное начало большой работы. Здесь важно только не перегибать ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать, все должно быть в меру ‒ первое. Второе – все должно быть искренне, объективно, доходчиво», ‒ сказал Владимир Путин.

Президент России напомнил, что в русском языке есть выражения «впитал с молоком матери», «усвоил с младых ногтей». По его словам, эти фразы говорят о том, что в самом раннем возрасте в человека нужно закладывать определенные базовые вещи, но в рамках разумного. Также, в этом вопросе нужна консультация со специалистами и детскими психологами.