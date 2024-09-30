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​В России стартует осенний призыв: что известно

В Генштабе рассказали, что нужно знать об осеннем призыве в России

​В России стартует осенний призыв: что известно
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Во вторник, 1 октября, в России стартует осенний призыв. Как сообщил на брифинге в Минобороны замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, вице-адмирал Владимир Цимлянский, служить предстоит 12 месяцев, передают «РИА Новости».

Отправка со сборных пунктов начнется 15 октября. Призыв продлится до 31 декабря, за исключением районов Крайнего Севера, где мероприятия будут проходить с 1 ноября по 31 декабря.

Призывников не будут отправлять для участия в специальной военной операции на территории новых регионов России. Оповещать граждан о призыве будут бумажными повестками, которые вручат лично под расписку или доставят заказными письмами.

Призывники смогут оспорить решения призывных комиссий в досудебном порядке через «Госуслуги» или МФЦ.

Примерно треть новобранцев направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную технику и получат военно-учетную специальность. Продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений, требования к кандидатам можно найти на сайте Минобороны.

Помимо этого, с 15 октября по вторникам и четвергам будет работать прямая линия Генштаба, где можно получить разъяснения по вопросам службы по призыву.

Ранее в интервью с корреспондентом siapress.ru юрист рассказал о новых правилах получения повесток, отсрочках от службы и возможных правовых последствиях для уклонистов.


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