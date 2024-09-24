Александр Моор осмотрел объекты Южной площадки предприятия «ЗапСибНефтехим»

Глава Тюменской области Александр Моор побывал в Тобольске, где осмотрел строящиеся технологические объекты Южной площадки предприятия «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР.

Как сообщил губернатору генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, новый завод по производству полипропилена ДГП-2 мощностью 570 тысяч тонн в год станет одним из самых больших в мире. Предприятие будет выпускать 15 премиальных марок полипропилена, которые используются во многих отраслях.

«После ввода завода в строй в 2027 году каждая вторая тонна отечественного полипропилена будет производиться в Тобольске, а Россия войдет в мировой топ-5 производителей этой продукции», – подчеркнул он.

Второй уникальный объект производственной площадке СИБУРа – Центр пилотирования технологий, где будут тестироваться более 90% спектра существующих и перспективных технологий производства базовых полимеров.

«Его запуск позволит сократить срок вывода новых продуктов на рынок в 10 раз. Это имеет большое значение для укрепления технологической независимости страны и устойчивости многих отраслей – от медицины и агропрома до строительства и автомобильной промышленности», – отметил губернатор.

Ввод Центра пилотирования технологий в эксплуатацию запланирован на начало 2025 года.

Также, в ходе рабочей поездки Александр Моор, Михаил Карисалов и глава города Петр Вагин обсудили перспективы реализации программы «Тобольск настоящий».