Руководитель Kaspersky раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах

Более четверти граждан России получают поздравительные открытки в мессенджерах, но сами не отправляют их. Такие результаты подсчитали в компании «Лаборатория Касперского», сообщают РИА Новости.

«Согласно данным нового исследования компании, 62% опрошенных россиян получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах ‒ например, на день рождения или Новый год. Еще 28% получают их, но сами не отправляют», ‒ указали в исследовании.

Большинство участников опроса считает, что через такие изображения можно заразить свой телефон вирусом.

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что мошенники действительно могут рассылать в мессенджерах от лица родственников поздравительные онлайн-открытки с фишинговыми ссылками.

По его словам, были случаи, когда под видом архива пользователям мессенджеров отправляли опасное ПО: «Жертва ожидала увидеть внутри картинку или презентацию, однако это были исполняемые файлы (.exe). Таким способом злоумышленники пытались украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв».

Дмитрий Галов рассказал о еще одном способе кибератаки: пользователю присылают медиафайл, а после, под видом программы для его просмотра, вредоносное приложение.

«Чтобы снизить риски столкновения с онлайн-угрозами, стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют, и никому не сообщать коды авторизации», ‒ отметили в сообщении.

Также, компания порекомендовала обращать внимание на расширение файлов и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте, мессенджерах и соцсетях, даже если сообщение поступило от знакомого человека.