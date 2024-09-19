Гарик Харламов подтвердил закрытие Comedy Club

В эту пятницу, 20 сентября, выйдет последний выпуск шоу Comedy Club. Юмористическое шоу решили закрыть. Информацию об этом подтвердили в «Газпром-Медиа Холдинг».

«20 телевизионных сезонов в эфире, более 800 оригинальных выпусков, две премии ТЭФИ, 1 500 стендапов, 4 000 миниатюр, 10 000 концертов в сотнях городов по всему миру — с такими цифрами подошел Comedy Club к судьбоносному прощальному выпуску», − говорится в сообщении.

Между тем, в конце июля Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club. По словам СМИ, скорее всего ТНТ планирует перезапустить шоу.