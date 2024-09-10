В Тюмени побывал «Поезд героев». На нем приехали участники патриотического проекта «Герои с нашего двора!» – 100 талантливых детей из разных городов России, среди которых победители международных и всероссийских соревнований в области спорта, культуры и науки. Ребята на специальном поезде отправились в путешествие из Новосибирска в Ростов-на Дону, рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участников проекта ждали с приветственной программой во Дворце творчества и спорта «Пионер», а затем они отправились на обзорную автобусную экскурсию по исторической части Тюмени. После полудня ребята посетили инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя» на Цветном бульваре, где узнали больше о регионе.

Далее «героев» разделили по группам. Одна из групп побывала в фиджитал-центре на улице Береговой. Другая прошла с экскурсией по региональному Штабу Движения Первых и приняла участие в турнире по настольным играм. Для третьей группы мастер-классы по театральному искусству подготовил молодёжный театр «Космос».

«Герои с нашего двора» также подготовили подарок для тюменцев – выступление с концертной программой сцене Дворца творчества и спорта «Пионер».

Насыщенный день завершился прогулкой по вечерней пешеходной улице Дзержинского, где их познакомили с деятельностью Агентства креативных индустрий, Дома Буркова и подворьем мастеров.

«Поезд героев» отправится далее по маршруту, ребят еще ждут Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград и Ростов-на-Дону.