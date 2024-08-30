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  • ​При поддержке властей региона в Тюмени откроют новый образовательный центр

    ​При поддержке властей региона в Тюмени откроют новый образовательный центр

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  • ​В Тюменской области повысилась урожайность зерновых

    ​В Тюменской области повысилась урожайность зерновых

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    89 0 
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​В тюменских селах обустраивают спортивные пространства

В тюменском селе Большое Сорокино построили современный памп-трек

​В тюменских селах обустраивают спортивные пространства
vk.com/dfksdo72

В селе Большое Сорокино Тюменской области открылась новая спортивная площадка – современный памп-трек для любителей велофристайла. Модульная конструкция установлена недалеко от спортивного центра «Сибирь». Она подходит для детей в возрасте от 6 до 12 лет и предназначена для катания на небольших велосипедах, самокатах или роликовых коньках, сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

«Ежегодно при участии администрации муниципалитета мы стараемся оборудовать хотя бы одну дворовую площадку, особое внимание уделяем отдаленным от центра села улицам. Инициативу в этом важном деле проявляют местные индивидуальные предприниматели, а также сами жители», – рассказал директор спортивной школы «Сибирь» Дмитрий Беллер.

Торжественное открытие новой площадки было приурочено прошедшему Дню физкультурника, а также 100-летию Сорокинского района. Юные жители села уже оттачивают на памп-треке навыки езды, а также выполняют трюки на велосипедах и самокатах.

Конструкция состоит из 39 модулей, имеющих форму полуволн, соединенных блоками, образующими плавные повороты. Общая длина траектории трассы составляет 46 метров. Как отмечает Дмитрий Беллер, преимуществом трека является то, что трасса не скользкая, благодаря чему ребята могут отрабатывать элементы и просто кататься, не боясь упасть. Кроме того, за безопасностью следят инструкторы-методисты. Одновременно на площадке могут комфортно кататься до шести человек.

Местная спортивная школа планирует в ближайшее время провести на новой площадке соревнования среди младших школьников.


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Сегодня в 22:24, просмотров: 103, комментариев: 0
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