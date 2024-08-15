Мошенники активно используют истории о распродажах школьной формы

В России перед началом учебного года мошенники стали использовать поддельные интернет-магазины для продажи школьной одежды и канцелярии. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова корреспонденту РИА Новости.

«Самыми распространенными легендами перед началом учебного года остаются рассылки о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов школьной одежды, учебников, канцелярии и других школьных товаров. Жертвы получают письма и смс со встроенными ссылками для перехода ‒ они могут быть фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО», ‒ сообщила эксперт.

Помимо этого, продавцы с фальшивых сайтов интернет-магазинов перестают выходить на связь после оплаты. Товар покупателю они также не отправляют.

«При фишинговой ссылке происходит компрометация личных данных. Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к устройству жертвы и всем приложениям, установленным на нем», ‒ добавила эксперт.

Россиянам рекомендуют совершать покупки в проверенных и надежных местах, в том числе в интернет-магазинах и маркетплейсах, где продавцу поступят деньги только после получения товара клиентом.