16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,6592   EUR  100,5590  

Новости

Больше новостей
Как вам без Ютуба?
Комментировать
0
Больше опросов

Toyota убила своего владельца в Тюмени

Молодой человек погиб в Тюмени, пытаясь остановить катящийся автомобиль

Toyota убила своего владельца в Тюмени
Фото: pixabay

В Тюмени погиб 21-летний молодой человек, который ремонтировал свой автомобиль Toyota во дворе дома на улице Сперанского. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель не предпринял меры предосторожности, чтобы предотвратить самопроизвольное движение машины. Когда двигатель запустился, автомобиль начал движение. Мужчина попытался остановить его руками, но упал и оказался зажатым между свой машиной и соседним автомобилем.

«При самозапуске двигателя автомобиль покатился и зажал владельца, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Швецов.

Обстоятельства трагического инцидента уточняются.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:41, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Санврачи ХМАО предупредили о скрытых угрозах в детских песочницах 698
  2. ​Владимир Путин определился с тремя кандидатами на пост губернатора Югры 353
  3. ​На трассе «Югра» водитель Honda спровоцировал опрокидывание другого авто 301
  4. ​В Сургуте подростки могут работать летом в четырех подразделениях 295
  5. ​Ольга Кривобокова: «Сургутская молодежь работает в цехах и подразделениях на постоянных рабочих местах. Такого нигде в России нет» 277
  6. ​В Нижневартовске отремонтируют двор после взрыва дома 254
  7. ​Родители негодуют: 36% югорчан недовольны условиями договоров на целевое обучение 250
  8. ​В Сургуте стартовал четвертый модуль «Лидеры изменений Югры» 243
  9. В Нижневартовске ребенок, привязанный за ногу к мебели, вылез в окно 225
  10. ​На реке Малый Юган нашли тело еще одной женщины 216
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4278
  2. ​Штрафуйте 2047
  3. ​Антон Акулов: «Второй такой модельной библиотеки ни в Сургуте, ни за его пределами нет» 1571
  4. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 1488
  5. ​Ядро центра Сургута – это не только новый жилой комплекс на месте старых «деревяшек» 1374
  6. ​Новые требования к размещению и внешнему виду ларьков в Сургуте ничего кардинально не поменяют 1333
  7. ​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной» 1276
  8. ​Разруха в деталях: грязные уголки Сургута под нашим объективом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1244
  9. ​Начальник «ЗапСибАвто» об инциденте с автобусами: «К концу недели будет решен вопрос о выплате премии сотрудникам» 1221
  10. ​«В последние годы наблюдается тенденция к ухудшению зрения у жителей Сургута» 1207
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11543
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6732
  3. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 4380
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4278
  5. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4206
  6. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3260
  7. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3242
  8. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2858
  9. ​Тесно 2590
  10. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2589

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика