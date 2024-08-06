Крики о бомбе вызвали давку в Кольцово, пострадали два человека

В международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ночью 6 августа произошла давка из-за ложных криков о бомбе. Как сообщает пресс-служба аэропорта, в авиагавани одновременно приземлились несколько самолетов, и в зоне паспортного контроля собралась толпа. Именно тогда кто-то из пассажиров крикнул о бомбе, после чего люди побежали к выходу. Еще один свидетель рассказал порталу E1, что кто-то лопнул пакет, и этот звук стал причиной начала давки. «Послышались хлопки и крики людей, что „стреляют“», — сообщила туристка.

По словам представителей аэропорта, пострадали два человека, которые упали и получили травмы. Сотрудники медпункта оказали им помощь на месте. Порядок в зоне паспортного контроля восстановили в течение нескольких минут, добавили в Кольцово.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. «В средствах массовой информации выявлена публикация о ложном крике «бомба» в аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга, из за которого люди беспорядочно начали покидать здание», - уточнили в ведомстве.