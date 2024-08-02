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​С 1 августа в России действует «зеленый» стандарт для ИЖС

В России вступил в силу стандарт зеленого строительства частных домов

​С 1 августа в России действует «зеленый» стандарт для ИЖС
Фото: ru.freepik.com

В России с 1 августа 2024 года начал действовать национальный стандарт зеленого индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Он обеспечит развитие сегмента качественного и энергоэффективного ИЖС, сообщило Правительство РФ со ссылкой на Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина.

«В России активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Причем при возведении частных домов важную роль играет экологичность. Зеленый ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зеленых технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения. Благодаря новому стандарту людям будут понятны измеримые параметры оценки качества домов, которых в индивидуальном жилищном строительстве до сих пор не существовало», ‒ сказал Хуснуллин.

Зеленый ГОСТ Р для ИЖС разработал институт развития «Дом.РФ». В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. Объект ИЖС может получить до 90 баллов, следуя этим требованиям.

Ранее мы писали о том, какие еще законы вступят в силу с 1 августа.


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02 августа в 14:53, просмотров: 762, комментариев: 0
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