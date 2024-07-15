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​Летняя фестивальная программа Тюменской области насыщена событиями

Летом в Тюменской области состоятся 38 фестивалей

​Летняя фестивальная программа Тюменской области насыщена событиями
Фото: vk.com/depculture

38 самых ярких и масштабных событий региона входят в календарь фестивалей Тюменской области. В департаменте культуры сообщают, что в Год семьи все культурные мероприятия рассчитаны на посещение с детьми.

Уже в 15-й раз состоялся самый масштабный фестиваль региона «Лето в Тобольском кремле». Уникальные концерты проходили с 6 по 12 июля на разных площадках Тобольска. Фестиваль завершился в саду Ермака огненным шоу «Сибирь. Начало». В спектакле были использованы более 20 видов огненного реквизита и 100 пиротехнических залпов. Историю о судьбе Ермака рассказал театр оригинального жанра «Гелиос».

С 11 по 14 июля в селе Абалак Тобольского района прошел XV фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». Показ «средневековой моды», турниры лучников, ярмарки, мужские и женские многоборья – все это перенесло гостей фестиваля на сотни лет назад. В событии приняли участие около 200 реконструкторов из 30 клубов со всей России.

13 июля в Бердюжском районе гостей встречал V фестиваль «Пегановская уха». Всех ждали кулинарные мастер-классы, выступления семейных команд сельских поселений района и народных коллективов, а финале шоу поваров и большая уха, сваренная в столитровом казане по пегановскому рецепту.

В тот же день в Тюмени состоялся Фестиваль забытых ремёсел. В ремесленном «ЦЕХЕ» Музейного комплекса им. Словцова прошли мастер-классы от ремесленников. Участники события узнали о том, как создавались уникальные изделия в прошлом, попробовали свои силы в кубовой набойке, золотной вышивке, холодной ковке, плетении из бересты.

20 июля в Тобольском районе ждут гостей на гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак». Для зрителей подготовлены конные показательные выступления, татарская чайная церемония, мастер-класс по выпечке баурсака, знакомство с национальными подворьями, интерактивные площадки и главное событие – конкурс на самый большой сибирский баурсак.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 139, комментариев: 0
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