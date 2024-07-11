Программе «Сотрудничество» исполнилось 20 лет

9 июля 2004 года был подписан документ стратегического значения между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это одна из важнейших памятных дат в новейшей истории Тюменской области, подчеркнул глава региона Александр Моор.

Уникальный договор, который позволил сохранить самостоятельность трёх регионов как субъектов Российской Федерации и разграничить полномочия, заключили губернаторы Сергей Собянин, Александр Филипенко и Юрий Неёлов.

«Договор закрепил систему устойчивых отношений между тремя регионами тюменской «матрёшки». На следующий год после подписания договора появилась программа «Сотрудничество». Благодаря ей с 2005 года на постоянное место жительства на юг Тюменской области из автономных округов переехали почти 7 тысяч ямальских и югорских семей. Ещё более 15 тысяч – получили социальные выплаты на покупку жилья в автономных округах», – напомнил глава региона.

В рамках программы получают социальную поддержку 23,5 тысячи пенсионеров, переехавших из автономных округов на юг Тюменской области. Кроме того, за прошедшие 20 лет, благодаря действию программы, в Югре и на Ямале построено свыше 1,6 тысячи км дорог, создано, реконструировано и отремонтировано 200 объектов социальной сферы.

«В прошлом году вместе с губернаторами Югры и Ямала мы продлили действие программы «Сотрудничество» до 2035 года. А значит, работа на благо земляков продолжается», – подчеркнул губернатор Александр Моор.