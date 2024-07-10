Госдума одобрила закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума России одобрила в третьем чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и увеличивает ставку налога на прибыль для предприятий. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Согласно поправкам, ставки НДФЛ вырастут для всех людей с доходами от 2,4 млн рублей в год и будут варьироваться в зависимости от уровня заработка. Для доходов от 2,4 млн рублей ставка возрастет до 15%. Доходы в пределах от 5 до 20 млн рублей будут облагаться налогом по ставке 18%, от 20 до 50 млн — по ставке 20%. Доходы же свыше 50 млн рублей будут облагаться по максимальной ставке 22%. Повышенные ставки НДФЛ будут применяться только к части дохода, которая превышает установленные пороговые значения.

Помимо изменений в налогообложении физических лиц, законопроект также предусматривает повышение ставки налога на прибыль для юридических лиц с 20% до 25%. Это решение вызвано необходимостью пополнения государственного бюджета.

По данным властей, новая шкала НДФЛ затронет около 3,2% работающих россиян. Министерство финансов рассчитывает, что принятые меры позволят в 2025 году увеличить бюджетные поступления на 533 миллиарда рублей.