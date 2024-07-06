Бизнесменам Тюменской области предоставляют субсидии на логистику

Предприниматели Тюменской области могут получить содействие в транспортировке продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки. Помощь в логистике оказывает региональный Центр поддержки экспорта в рамках в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Размер субсидии на одну компанию составляет до 1 млн рублей в год. Центр поддержки экспорта осуществляет софинансирование транспортировки по территории РФ, компенсируя до 80% затрат, при этом предприниматель оплачивает не менее 20%.

Экспортеры имеют право использовать субсидию на транспортировку продукции, погрузочно-разгрузочные работы, перегрузку с одного транспорта на другой, сортировку, консолидацию, разукрупнение, маркировку, паллетирование, переупаковку продукции.

Как сообщают в региональном департаменте агропромышленного комплекса, Тюменская область экспортирует на внешние рынки около пятидесяти видов продукции АПК. Предприятия поставляют на экспорт семенной и товарный картофель, продукты глубокой переработки зерна – аминокислоты, глютен, спирт, рапсовое масло, муку, крупу, хлопья для завтраков, кондитерскую продукцию, снеки, рыбопосадочный материал и пр.

Тюменские производители поставляют продукцию АПК в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Белоруссию, Китай, ОАЭ, Бразилию, Сербию, Южную Корею, Турцию, Кыргызстан, Грузию.