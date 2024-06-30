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​Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

85% россиян согласны не использовать пластиковую посуду

​Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды
Фото: ru.freepik.com

С 1 сентября 2024 года в России вступит в силу запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют ее. На основе этого россияне приняли участие в опросе сервиса SuperJob, который показал, что 85% жителей России готовы отказаться от пластиковой посуды.

«45% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а еще 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет: 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% — скорее готовы», ― говорится в сообщении.

Только 4% россиян точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а еще 11% ― скорее не готовы. Они объяснили это тем, что такая посуда очень удобна в использовании, однако, если ей найдут экологичный аналог, они с легкостью откажутся от пластика.


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30 июня в 15:38, просмотров: 686, комментариев: 0
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