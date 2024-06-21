В поселке Голышманово продолжается капитальный ремонт больницы

В Тюменской области активно ведутся работы в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Глава региона Александр Моор рассказал о ходе капитального ремонта в Областной больнице № 11 в поселке Голышманово. Там модернизируют первый этаж поликлиники и инфекционное отделение.

«Производится демонтаж внутренних помещений, выполнено 60% от общего объема. Параллельно рабочие заливают пол в стоматологическом отделении, занимаются отделкой стен, прокладывают новые электрические сети, вентиляцию, водоснабжение. Завершение ремонта запланировано на ноябрь 2025 года», – сообщил губернатор.

В Сорокинской районной больнице капитальный ремонт скоро закончится. Строители полностью заменили кровлю, выложили новые межкабинетныеперегородки, провели стяжку пола. В учреждении установят новое медицинское оборудование и новую мебель.

В других районах Тюменской области активно продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В Ишимском, Бердюжском и Викуловском районах до конца года планируется ввести в эксплуатацию семь новых модульных ФАПов.

«Сегодня мы занимаем лидирующие позиции по количеству объектов строительства, ремонта и объему приобретаемого оборудования для системы здравоохранения. Жители региона имеют возможность получать высокотехнологичную медпомощь по 23 профилям, определенным Минздравом России», – отметил Александр Моор.