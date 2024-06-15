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​25 тюменских проектов получат гранты Президентского фонда культурных инициатив

Тюменские культурные инициативы получат гранты в 63,5 млн рублей

​25 тюменских проектов получат гранты Президентского фонда культурных инициатив
Фото: vk.com/depculture

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат 25 проектов из Тюменской области. Общая сумма грантов составит более 63,5 млн рублей. Об этом сообщает директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Тюменский проект «Мастерская цифровых медиа» некоммерческой организации «Агентство стратегических инновационных технологий» получит максимальный грант в размере почти 28,4 млн. рублей. 8 грантов получат муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования,15 грантов – у общественных и некоммерческих организаций, 2 гранта получат представители бизнес-сообщества из Тобольска и Нижнетавдинского района.

Как отмечает Елена Майер, в общей сложности по итогам двух конкурсов 2024 года творческие команды региона получат финансирование на 85 млн. рублей. Это почти в 3 раза выше, чем в конкурсах ПФКИ предыдущего года. По мнению директора департамента, такие результаты дает открытие филиала ПФКИ в Тюменской области.

«За 6 месяцев работы проектного офиса проведено 35 обучающих мероприятий с охватом 1500 участников и оказано 270 консультаций. 44% заявителей, которые получили консультации проектного офиса ПФКИ во время заявочной кампании, победили в конкурсе и набрали высокие оценки», – сообщила Елена Майер.


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Сегодня в 00:07, просмотров: 82, комментариев: 0
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