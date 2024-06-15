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В Нижнетавдинском районе создадут пансионат для пожилых людей и инвалидов

Тюменский предприниматель строит пансионат для пожилых людей и инвалидов

В Нижнетавдинском районе создадут пансионат для пожилых людей и инвалидов
Фото: admtyumen.ru

Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Комфорт» строится в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Инвестиционный проект реализует предприниматель Ольга Черпакова, которая является победителем Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес».

Как сообщают в региональном департаменте инвестиционной политики, предприниматель уже имеет опыт работы в данной сфере – это ее третий пансионат. В октябре 2023 года Ольга Черпакова представила членам экспертного совета Инвестагентства бизнес-идею по открытию пансионата для оказания стационарных социальных услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в Нижнетавдинском районе. Планируется, что новый корпус пансионата «Комфорт» примет более 80 подопечных и создаст 14 новых рабочих мест.

В поселке Лесозаводский был приобретен комплекс зданий, в котором проведена работа по сносу ветхих помещений, заменена кровля, установлен забор и камеры видеонаблюдения. В настоящее время выполняется внутренний ремонт помещений и идет согласование проекта по прокладке инженерных коммуникаций.

Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает проекту административное сопровождение. Кроме того, предпринимателю на реализацию проекта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставлен заём в размере 20 млн рублей.


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