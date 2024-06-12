Стало известно, сколько стоит образ на выпускной в 2024 году

Средняя стоимость женского образа на выпускной в 2024 году в России составила 8 200 рублей, мужского — 9 500 рублей. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на порталы «Авито Товары» и «Авито Услуги».

Средняя цена нового вечернего платья - 3 600 рублей, подержанного - 2 800. По сравнению с прошлым годом продажи вечерних платье выросли на 43%. Туфли в среднем стоят 2 400 рублей, аксессуары для волос - 1 000, украшения - 1 200.

Стоимость мужского классического костюма в среднем составляет 3 800 рублей. Рубашка стоит 1 900 рублей, туфли - 3 300. Если заменить туфли на кеды, то цена будет выше - 5 500 рублей. Галстук обойдется в 1 400 рублей, галстук-бабочка — в 500 рублей. Продажи этих аксессуаров выросли на 84% по сравнению с предыдущим годом, а продажи костюмов - на 4%.

Ранее эксперты сервиса SuperJob подсчитали, что траты родителей на выпускные вечера школьников выросли за 5 лет в полтора - два раза. Организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 12 000 рублей на каждого ребенка. Выпускной для одиннадцатиклассников стоит еще дороже - в среднем 17 000 рублей.