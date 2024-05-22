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Родители оценили траты на выпускной вечер ребенка

Траты родителей на организацию выпускного вечера выросли до двух раз за 5 лет

Родители оценили траты на выпускной вечер ребенка
Фото: ru.freepik.com

Траты родителей на выпускные вечера школьников выросли за 5 лет в полтора - два раза. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 3 тысячи родителей выпускников 9 и 11 классов.

Организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 12 тысяч рублей на каждого ребенка. Выпускной для одиннадцатиклассников стоит еще дороже - в среднем 17 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 тысяч рублей, в Москве — до 21 тысячи.

«По сравнению с прошлым годом семей на организацию праздника для девятиклассников увеличились примерно на 1500 рублей, а для одиннадцатиклассников — на 500 рублей. За 5 лет расходы семей, где есть 9-классник, увеличились в 2 раза, родителей 11-классников — в 1,5 раза», - отмечают авторы опроса.

Выросли и затраты на выпускные костюмы, платья, обувь. Чтобы одеть девятиклассника, нужно 15 тысяч рублей, одиннадцатиклассника — 18 000 рублей.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 132, комментариев: 0
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