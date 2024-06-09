Детсад в микрорайоне Мелиораторов сдадут раньше намеченного срока

В микрорайоне Мелиораторов Тюмени строится детский сад на 330 воспитанников. Изначально строительство планировали завершить в 2026 году. Однако, учитывая темпы работ, дошкольное учреждение сдадут с опережением сроков, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.

В настоящее время подрядная организация выполняет черновую отделку здания, прокладывает электросети, отопление и слаботочные системы. На территории завершают прокладку водопровода, занимаются гидроизоляцией фундамента, устройством швов по фасаду и крылец.

В детском саду будет организовано 14 группы, 3 из которых предназначены для самых маленьких воспитанников. Они оборудуются собственными выходами и тёплыми полами, рассказал начальник участка подрядной организации Алексей Усов.

В посёлке Московский Тюменского района строится здание новой школы, совмещенное с детским садом, которое будет одним из самых больших в Тюменской области – почти 28,5 тыс. кв. метров.

«Объект уникальный для всей Тюменской области. Здесь под одной крышей совмещены школа на 1100 учебных мест и детский сад на 350 воспитанников», – отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов, побывав на строительной площадке.

Школа готова на 75%, объект планировалось сдать в эксплуатацию в 2025 году. Однако, в ходе диалога с представителями активной общественности посёлка, выяснилось, что старая школа переполнена, и вопрос скорейшего завершения работ стоит очень остро. Строители во главе с ГУС ТО взяли на себя обязательства постараться завершить строительные работы в 2024 году.