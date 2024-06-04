Пострадавшим при ЧС в Тюменской области окажут поддержку

Губернатор Александр Моор подписал постановление правительства Тюменской области о мерах поддержки жителей региона, чьи дома пострадали в период паводка. Решение о предоставлении выплат будет приниматься по результатам обследования жилых помещений на основании заключений комиссий, созданных администрациями муниципалитетов.

«Помощь окажем в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового. Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 квадратных метров», – сообщил глава региона.

По каждому жилому помещению размер выплаты рассчитывается индивидуально, при этом учитывается категория получателя. На получение помощи имеют право: собственники жилых помещений; наниматели жилых помещений по договорам социального найма; граждане, имеющие на дату введения режима ЧС документы, являющиеся основанием для государственной регистрации права собственности на жилые помещения, фактически постоянно проживающие в жилых помещениях; граждане, постоянно проживающие в СНТ на дату введения режима ЧС.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в территориальное Управление социальной защиты населения. Выплата носит целевой характер, ей можно воспользоваться до 1 октября 2024 года.