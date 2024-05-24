Стоимость клубники в России выросла на 20% из-за майских заморозков

Цены на клубнику в России выросла почти на 20% в годовом выражении. В рознице килограмм клубники стоит в среднем почти 600 рублей, пишет РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков ресурса «Чек Индекс».

Несмотря на увеличение цен, спрос на клубнику остается высоким. По данным аналитиков, продажи ягоды во второй половине мая выросли на 70–80% к прошлому году в натуральном выражении. Росту продаж способствуют в том числе налаженная оптово-розничная логистика и развитие дистрибуции ягод в магазинах разных форматов и открытых точках продаж, считают эксперты.

Причиной роста цен на клубнику стали заморозки в начале мая в нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, отмечает издание. Сильнее всего холода сказались на урожае черной смородины и садовой земляники, рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. В Минсельхозе же считают, что погодные условия не оказали существенного влияния на урожай клубники в южных регионах, где сосредоточено 35% от общего промышленного производства ягоды. В ведомстве также не ожидают существенного роста цен на садовую землянику этим летом по сравнению с предыдущим сезоном.