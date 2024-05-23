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​В Тюмени проходит оффлайн этап Фестиваля будущего «Иннофест 2024»

«Иннофест 2024» проходит в Тюмени

​В Тюмени проходит оффлайн этап Фестиваля будущего «Иннофест 2024»
Фото: admtyumen.ru

При поддержке гранта губернатора Тюменской области проходит оффлайн этап III Фестиваля будущего «Иннофест 2024». Он стартовал 22 мая в Тюменском Технопарке.

Как отмечают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, это главный фестиваль для российских учёных и изобретателей всех возрастов. Участвуя в нем, можно не только привлечь внимание к своим разработкам, но и получить реальную помощь в патентовании и внедрении открытий и изобретений.

В первый день фестиваля состоялись награждение победителей IV международного творческого конкурса «НеМагия: Биотех» и круглый стол «Развитие инновационного и изобретательского движения в Тюменской области – перспективы и точки роста».

23 мая в детском технопарке «Кванториум» проходят основные мероприятия программы. На фестивале представлены лекционные площадки «Дом будущего», «Работа будущего», «Медицина и здоровье будущего», «Культура и искусство будущего», где выступают ведущие тюменские футурологи и эксперты по инновациям.

На мастер-классах и масштабной выставке-презентации своими достижениями с гостями делятся, как уже развитые инновационные стартапы, так и начинающие юные изобретатели и инноваторы.


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23 мая в 23:08, просмотров: 106, комментариев: 0
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