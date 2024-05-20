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​Тюмень готовится к «Зеленому марафону»

Стартовала регистрация на «Зеленый марафон»

​Тюмень готовится к «Зеленому марафону»
Фото: admtyumen.ru

В День защиты детей в Тюмени и ещё в 60 городах России состоится акция «Зеленый марафон». В областной столице профессиональные легкоатлеты и просто любители бега выйдут на старт марафона 1 июня в 9 часов утра на площади у «Конторы пароходства». Об этом сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Уже в одиннадцатый раз пройдет этот спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи. Участники старше 14 смогут посоревноваться в массовом забеге на 4,2 км. Такая же протяженность маршрута подготовлена для любителей скандинавской ходьбы. Дети пробегут дистанцию в 420 метров.

Для того, чтобы стать участником марафона необходимо перейти на сайт «Зеленого марафона», выбрать город Тюмень и желаемую дистанцию забега, сообщают организаторы.

В честь Дня защиты детей и «Зеленого марафона» для гостей городского праздника будут организованы развлекательные и спортивные активности, концертная программа, конкурсы, розыгрыши, благотворительные акции и многое другое. Каждый участник «Зеленого марафона» получит медаль.

Все средства, собранные в рамках регистрации участников забега, будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 84, комментариев: 0
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