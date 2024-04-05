В Тюмени начал работу новый профилакторий

Более 50 млн рублей составила государственная поддержка нового инвестиционного проекта, реализованного в Тюмени. Помощь в строительстве и оснащении лечебного профилактория «Светлый» оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за пять лет инвестор вложил строительство профилактория 117 млн рублей. В течение всего периода проект сопровождало Инвестиционное агентство.

Профиль медучреждения, открытого в микрорайоне «Войновка», направлен на восстановительное лечение заболеваний костно-мышечной системы, неврологических и речевых патологий, нарушений мозгового кровообращения.

Лечебный профилакторий «Светлый» рассчитан на 100 посещений в смену, сообщила его директор Лариса Титова. Здесь работает дневной стационар на 20 койко-мест, созданы несколько отделений: бальнеологическое, физиотерапевтическое, грязевое. В медучреждении действуют специализированные кабинеты – консультативные, логопедические, функциональной диагностики. В здании предусмотрены лечебно-плавательный бассейн, соляная шахта, зал лечебной физкультуры с мышечными и тактильными тренажерами.

Инвестор планирует в ближайшие годы построить на соседнем земельном участке гостиницу для пациентов.