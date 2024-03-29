На Урале ожидается сложный пожароопасный сезон

Тюменская область готова к выполнению задач в пожароопасный сезон 2024 года, заявил глава региона Александр Моор, выступая на всероссийском совещании по подготовке к пожароопасному сезону. Это показала проверка готовности элементов областной системы РСЧС по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, проведенная в марте 2024 года.

Совещание провела заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она сообщила, что по оценкам Росгидромета, пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий – уже с конца апреля на юге УФО будет наблюдаться самый высокий класс пожарной опасности.

Александр Моор доложил, что в Тюменской области сводный план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение к борьбе с огнем более 2 700 человек и свыше 1 200 единиц техники. В регионе приняты дополнительные меры – увеличена протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов.

Сеть видеомониторинга лесных пожаров расширена более чем в два раза – с 50 до 104 видеокамер. За счет этого охват территории видеонаблюдением вырос до 76 процентов. Кроме того, для усиления мониторинга лесного фонда дополнительно закуплено 9 беспилотных летательных аппаратов, таким образом общее число БПЛА увеличилось до 63.

На выделенные из областного бюджета средства приобретено 30 единиц лесопожарной техники. Лесопожарные формирования оснащаются современными средствами радиосвязи, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Протяженность минерализованных полос для защиты населенных пунктов от природных пожаров в регионе составит почти 4 000 километров, сообщил губернатор.